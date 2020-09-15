梵蒂岡與中國大陸協商主教任命，外界認為，教廷與中國大陸很可能會藉此模式建立正式關係。對此，外交部週二表示，梵蒂岡已出面解釋這是單純的宗教事務而非外交事務，要中華民國不用擔心。

路透社報導，教宗方濟各已經與中國大陸簽署了一項為期兩年的主教延期協議，也就是中國大陸教區的主教，等於是與中共有所討論。批評者譴責，該協議是天主教對共產主義政府的妥協。

同時，這樣的互動模式，可能影響到梵蒂岡在外交上所承認的中國政府，也就是目前在台灣的中華民國。梵蒂岡是少數認同中華民國外交地位的國家，也是唯一的歐洲外交盟友。

外交部發言人 歐江安，台灣一直在密切關注梵蒂岡與中國大陸的互動，並保持密切聯繫。她強調，台灣與梵蒂岡的溝通管道是暢通的。

歐告訴記者：「我們持續收到梵蒂岡的保證，表與中國大陸的主教協議是宗教性質，與外交關係無關，並期望我們不用擔心。」

歐說，台灣希望該協議可以幫助大陸方面改善當地的宗教自由情況，但是自從該協議於兩年前簽署以來，宗教鎮壓的事件更多，三自教會、家庭教會的信徒入獄，教堂被拆除。

中國大陸的天主教徒，目前分為國家所支持的官方教會，稱為「愛國教會」，另外就是和仍然忠於羅馬的地下教會，雙方現在都承認教宗是天主教的最高領導人。

(中時新聞網)