彰化囝仔好幸福！8場次兒童劇20日起跑巡迴全縣

「彰化囝仔好幸福─109年兒童劇鄉鎮巡演」因新冠肺炎疫情而延期，彰化縣長王惠美15日在縣府中庭主持宣傳記者會，宣布8場次兒童劇由4大劇團出演巡迴全縣8個鄉鎮，開放免費觀賞，參加者還有機會獲贈小禮物，希望讓爸爸媽媽帶著小朋友一起感受滿滿的幸福。
王惠美表示，投資教育就是投資未來，這8場演出原本是兒童節系列活動，卻因疫情限制而延期，欣賞兒童劇有助於兒童培養創意、美感，歡迎親子們一起入場欣賞。
文化局表示，今年邀請來4大知名兒童劇團，包括連續8年獲台中市文化局扶植的傑出演藝團隊小青蛙劇團、海波兒童劇團、蘋果劇團，和彰化縣內的萍蓬草兒童劇團等。
首場活動20日下午3時至4時30分在溪州國小學生活動中心，由小青蛙劇團演出，27日在伸港國中活動中心（小青蛙劇團）、10月3日秀水高工學生活動中心（海波兒）、10月4日在村上國小（海波兒）、11月7日溪湖國中體育館（蘋果劇團）、11月8日芳苑國小操場（蘋果劇團）、11月14日芬園風雨球場（萍蓬草）、11月28日社頭國小體育館（萍蓬草）。文化局提醒民眾入館應配合防疫措施，實名制量測體溫、入館須全程配戴口罩。
(中時 )
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