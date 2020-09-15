為10月在台南登場的國慶焰火暖身，台南市政府27日將加碼在將軍漁港舉行「將軍火音樂節」，晚間並施放15分鐘的高空花火秀，這次火花主題以地名發想，定為「舞動將軍」，分為5大篇章，各自呈現出不同特色，精彩可期。

南市府觀旅局局長郭貞慧指出，這次負責將軍漁港花火施放的是台南在地團隊，經驗豐富，擅長多樣變化的特效花火，承接過101跨年焰火、義大跨年焰火、澎湖花火節等案子，也經常承包各地大型廟宇活動慶典施放，2017年就在馬沙溝辦過花火節，對場地相當熟悉，且根據業者多年經驗，在港口周邊施放高空煙火，危險性較低，周邊又有觀光魚市、濱海遊憩區，可帶動人氣。

台南將軍漁港27日將舉辦「將軍火音樂節」，並施放15分鐘的高空花火，呈現「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋歸府」及「美都台南」等主題。（業者提供／莊曜聰台南傳真）

這次的高空花火秀將連續15分鐘不間斷，預計在27日晚間20時20分登場，有「2020愛你愛妳」的含義，一連串的花火分為「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋歸府」及「美都台南」5個故事篇章，全場搭配氣勢磅礡的樂曲，要帶給遊客一場具有台南特色的花火演出。

為籌備這次演出，漁港及近海管理所也公告從15日起到30日，人車均禁止進入漁港南北堤，在活動當天，晚上6時到10時船舶禁止進入漁港，上午10時到晚上10時，往海商餐廳及海巡署將軍安檢所方向均進行人車管制，主辦單位也會適時調整交管。

(中時 )