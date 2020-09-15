月薪10萬元是許多人的工作目標，但10萬「真的算多嗎」。有網友PO文，好奇各行各業中，是不是只有牙醫的月薪超過10萬？結果釣出一堆「高薪職業」，跟這些人一比，10萬其實不多。

網友在PTT討論，他從人力銀行的薪資公秤中發現，台灣多數職業月薪不到10萬元，不解地問「月薪能破10萬的只有牙醫嗎？」其他網友認為原PO少見多怪，事實上，若換算成年薪，「120萬元以上的職業比比皆是」。

多數網友強調，月薪不是衡量薪資的唯一標準，應以年薪計算比較實際，「這年頭哪有人在看月薪」、「年薪也不是單純的月薪乘以12」、「要問就問均薪，每個行業的頂尖人士，月薪破10萬並不難」。

不少人列舉月薪破10萬的行業，「一堆政客輕鬆達標，甚至半個月就有10萬」、「油電水鋼糖，跟民生相關的管理師級以上」、「職業駕駛，很多公車司機底薪就8萬，加上獎金、分紅的話，絕對有10萬」、「航海事業很多人20萬起跳，海上又沒地方花錢，不用幾年存滿好幾桶金」、「司法官起薪10萬」、「國中小學校長年薪也有120萬」。

更不用說台灣最常見的風景：早餐店了，網友附和，很多早餐店老闆一個月淨賺10幾萬，年薪輕鬆破百萬，還不用繳稅。

(中時新聞網)