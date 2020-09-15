今年疫情肆虐全球，民眾因疫情關係無法順利出入境，美籍男子喬治菲因工作關係3月入台，大讚台灣防疫措施相當完全，且警方每日致電關心也讓他深感親切，返美前特地拍攝影片及撰寫信件表達感激之情。

喬治菲與台灣女子結婚，雖然因為工作關係需長期待在美國，但每年都會有半年的時間回台灣居住，他非常喜愛台灣的生活環境，也讚賞「台灣是世界上最安全的地方」，喬治菲從事商業顧問諮詢工作，3月中旬自韓國飛往台灣，機場的檢疫過程相當詳細、專業，隔離期間的防疫包也讓他感到十分新奇溫暖。

喬治菲在隔離期間每天都會接到蘆竹分局致電關心，由蘆竹分局防治組林于婷專門接洽，按時提醒他量測體溫、提供最新防疫資訊。而友善的問候與資訊快速提供等工作專業程度，讓他對臺灣防疫措施充滿信心，也讓他在煩悶鬱抑的居家檢疫生活期間，得以有所信賴、平緩心情。

林于婷說，致電時經常聊起雙方的旅遊經驗，喬治菲也會分享自己的攝影作品，溝通過程非常融洽，因疫情減緩及工作排程的關係，喬治菲預計今年10月返美，在離開台灣之前特地拍攝了感謝影片及撰寫電子信件給蘆竹分局。喬治菲認為台灣警方的協助十分友善、專業，他也感謝警方將困難的局勢控制得相當穩定。

(中時 )