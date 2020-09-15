位於中非尚比亞共和國第二大城市的基特韋，驚傳1位人夫遭到自己妻子咬下命根子的離奇事件。這名40歲的妻子因房內突然出現1隻老鼠相當驚恐，因此向自己老公求助，趕緊將老鼠趕出房內，不過老公疑似也害怕，並拒絕妻子的請求，妻子竟在與老公爭吵後，氣的咬下老公的命根子，讓老公當場落下男兒淚，所幸已火速送往基特韋教學醫院緊急治療。

這對夫妻居住在中非尚比亞第二大城市的基特韋，造成此事件的導火線為，40歲的妻子穆庫帕（Mukupa）因房內出現老鼠，她立即要求自己52歲的亞伯拉罕‧穆桑達（Abraham Musonda）將老鼠趕出房內，疑似亞伯拉罕也怕老鼠的樣子，亞伯拉罕立刻拒絕妻子穆庫帕的要求，隨後2人立即爭吵不休，穆庫帕因極為憤怒，竟然氣的用自己牙齒攻擊亞伯拉罕的生殖器，還緊緊咬著不鬆口，讓亞伯拉罕頓時痛的流出男兒淚。

妻子穆庫帕表示，她自己本人相當討厭與動物糾纏，特別是還看到老鼠出現在自己睡覺的房間。穆庫帕透露，當天她剛好和幾位好友剛從酒吧狂歡返家，卻發現1隻老鼠竟出現在房裡，她感到非常火冒三丈。

當地警察分局也表示，幾日前也出現1件男性生殖器慘遭攻擊事件。據了解， 1名26歲男子遭到自己女友用指甲割下他的生殖器，主因是女友認為這名男子曾毆打自己的愛子，女友被逮捕時，整個臉上表情相當低落，詳細原因仍由警方進一步釐清中。

(中時新聞網)