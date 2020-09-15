台南市張姓男子13日晚間酒駕肇後，在永康區高鐵橋下直撞一部機車，當場造成曾姓女騎士與後座一對外甥被撞飛，曾女傷重不治，3歲男童目前仍命危、昏迷指數3，另名9歲女童重傷開刀治療，張男酒測值近1毫克，訊後被依過失致死、公共危險、過失傷害等罪嫌移送台南地檢署，張男雖主動願意30萬元交保，但法官認為不足於擔保，不同意交保，裁定羈押。

台南地院下午說明羈押理由，指出被告涉嫌酒後駕車致死、致重傷罪嫌重大，被告追撞前方小客車肇事後逃逸，可能造成他人求償無門，且竟未下車查看或留在現場處理肇事責任，被告知悉自己酒駕肇事，仍然駕車高速逃跑，旋而撞擊被害人等機車。

台南地院法官訊問時，張男雖主動願意提供30萬元交保，但法官認為不足於擔保，加上張男未再提出可具保金額，法官認為被告有逃亡之虞，裁定羈押。

法官認為，被告無法為相當之具保，為確保追訴、審判或執行程序順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，再參酌被告所涉酒駕肇事罪嫌，造成重大傷亡，對他人生命、身體、家庭、社會秩序產生嚴重危害，且權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，有羈押之必要。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )