香港財政司司長陳茂波15日宣布推出第三輪防疫抗疫基金，總額240億港元。當中45億元會直接向受疫情重創行業提供資助，包括飲食、旅遊、航空及運輸業等，以及將綜援援助失業人士計劃延長多6個月至明年5月31日。

港府又斥資130億港元用作採購疫苗，以及將在香港食環署轄下的公眾街市，推廣非接觸式付款的資助計劃。

港府將提供租金寬免收費豁免和進一步差餉寬減，總值約50億港元，包括延長政府物業及短期租約等合資格租戶75％租金寬免或100％租金寬免6個月。早前公布的27類政府收費，會再寬免多一年，另加額外7項收費寬免，就非住宅用途水費及排污費的75％減免措施延長4個月。

此外，2020至21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季1,500港元增至5,000港元。港府又要求房委會、房協、科學園、機管局和數碼港向商戶提供租金減免，料涉款10億港元。

政府又會優化在中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金總和，或500萬港元，以較低者為準。

陳茂波表示，連串支援及寬減措施涉及超過3,000億元，佔生產總值約10％至11％，預計可為本地生產總值提供稍高於5％的支持作用，料2020/21年年度赤字達3,000億港元，財政儲備降至約8,000多億港元，接近2003年SARS後的水平。

(工商 )