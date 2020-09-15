每年第四季都是亞洲Fintech（金融科技）大展的舉辦高峰，台北的連場活動不斷，臺灣金融科技協會9月25日舉辦「2020 From Fintech to Techfin 論壇」，「Fintech Taipei Forum 2020」主辦單位15日亦宣布，10月28日、29日在台灣金融研訓院和金融科技創新園區同時登場。

新加坡Fintech嘉年華、香港金融科技展連年在11月間拼場，吸引眾多國際專業人士、新創事業與會，兩年一度的「FinTech Taipei台北金融科技展」自也去（2019）年12月盛大舉辦，引起熱烈回響，共計吸引來自11個國家，共計240家產官學研機構共襄盛舉成為台灣規模最大的金融科技盛會。

「Fintech Taipei Forum 2020」主辦單位表示，金融科技發展需要國內外金融科技專家與業者深度互動討論，也希望能夠延續金融科技創新能量的市場氛圍，因此今年的論壇形式同樣分成三大主軸，包括國際金融科技論壇、金融科技演講會、國內外新創展示及媒合活動。

9月25日的「2020 From Fintech to Techfin」金融科技論壇，由臺灣金融科技協會與中華民國仲裁協會共同舉辦，論壇總召臺灣金融科技協會副理事長許毓仁表示，全球產業在後疫情時代產生驟變，疫情也牽動全球金融科技的發展，物聯網、雲端、區塊鏈、大數據、與AI等新興技術，已成為新創事業、金融機構的核心運作，帶來服務體驗的創新。

「From Fintech to Techfin」金融科技論壇中，將有新加坡IDAXA（國際數位資產交易所協會）主席Anson Zeall暢談區塊鏈的願景，國發會前主委陳美伶分享資料經濟生態系的重要性，香港北威國際集團董事總經理劉憶如談論虛擬貨幣比特幣、Libra 2.0 及央行的數位貨幣(CBDC)等的全球金融科技最新趨勢。

(工商 )