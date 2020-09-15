台中市豐原區圓環南路人行天橋將於後天晚上10點開拆，為降低交通衝擊，利用夜間拆卸主梁並封路，至於打除墩柱不影響白天交通。拆除工程工期約7天，其中17日至20日夜間10時至翌日6時實施交通管制，包括中正路、圓環南路及圓環西路全線封閉，籲用路人提前改道。

位於圓環南路、中正路口的人行天橋，位處豐原鬧區通往高速公路要道，附近有瑞穗國小。早年豐原市公所考量路口大，為顧及學生安全，興建環狀天橋供行人通行，1990年完工啟用，是目前台中市現存量體最大的天橋。

老豐原人不捨表示，這座天橋充滿小時候的回憶，以前不走天橋還會被老師罵，現在家長都開車或騎車接送，幾乎沒有學生會走天橋了；還有人說，以前沒有衛星導航，外地親友來訪，路線指引都以天橋做為地標，根本就「路癡的救星」。

由於天橋不利銀髮、身障族群使用，且環狀橋體遮蔽天際線，附近商家視為「鄰避設施、蚊子天橋」，直指影響市容景觀。建設局去年進行人行流量調查、地方民意訪查等，並試辦封閉封閉30天。結果顯示，民眾能適應改走平面人行穿越道，決議予以廢除。

台中市養護工程處表示，豐原區圓環南路人行天橋17日起進行拆除作業，工期約7天，其中4座40公尺大梁拆卸需4天工期，將利用17日至20日晚間10時至翌日清晨6時封路施工，原地切段後，再吊運移至土資場破碎處理，22日起白天時段打除4座墩柱，交通不受影響。

人行天橋拆除工程夜間交管期間，中正路及圓環西路、圓環南路全線封閉，中正路改道安和路、成功路及西安街、瑞興路，至於圓環西路、圓環南路改走建成路、成功路、安和路。

(中時 )