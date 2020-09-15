男子林佑儒、林竑甫去年6月12日持槍到桃園市某二手車行，要求老闆借貸10萬跑路費不成，挾持9名員工，並開21槍。（資料照）

男子林佑儒、林竑甫去年6月12日持槍到桃園市某二手車行，要求老闆借貸10萬跑路費不成，挾持9名員工，並開21槍。後來2人自認難逃圍捕棄械投降。法院判決，男子林佑儒，合併執行有期徒刑13年6月、併科罰金100萬，林竑甫合併執行10年4月、80萬元。

檢、警調查，林佑儒因為和徐男、曾女、周女有感情糾紛，去年5月林和徐在手機軟體吵架，並由吳姓男子開車載著林佑儒、林竑甫和魏男、張男、溫男、余男、劉男到某汽車旅館開槍恐嚇。當天還向汽車旅館主管要求提供徐男住宿房號，還嗆「不能報警，不然要讓你的店做不下去」。

因為林佑儒、林竑甫遭警方查緝而逃亡，2人想向某中古車行梁姓老闆借10萬元跑路，因此持槍進入車行，不過因為老闆不在，2人先嗆聲「如不說店長在哪，要給員工1人1刀」。後來2人以視訊電話和梁姓老闆聯繫，並持槍向天花板射擊，梁姓老闆才答應借給2人100萬。不過警方獲報以優勢警力封鎖現場，2人自知難逃圍捕，因此棄械投降，結束虛驚。

法院審理後，認為林佑儒、林竑甫涉犯寄藏手槍、恐嚇危害安全、剝奪他人自由行動、攜帶凶器強盜罪未遂等。林佑儒，合併執行有期徒刑13年6月、併科罰金100萬，林竑甫合併執行10年4月。吳姓男子非法持有獵槍及可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪判3年6月，罰金10萬，魏男5年、20萬、張男4年6月、15萬，劉男3年6月、10萬元，余男3年6月、10萬，可上訴。

(中時 )