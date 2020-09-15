中秋節將至，yes123求職網今（15）發布最新「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」指出，今年有高達55.5％的企業「會發放」中秋獎金，不僅低於去年的60.2％，更創下七年以來新低；平均發放獎金落在1,460元，也略低於去年的1,543元，減幅5.4％。企業發獎金比例跟獎金均呈現縮水。

據yes123調查顯示，今年55.5％的企業「會發放」中秋獎金，其中又分成36.2％為「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」；19.3％「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」。

其餘的44.5％企業不會給員工秋節獎金，其中又分成30.2％「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；14.3％「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」。

針對獎金金額，yes123此次調查發現，35.9％的企業預計會發800元至1,200元不到，22.4％的企業獎金超過500元至800元不到，10％企業會發1,500元以上至2,000元不到。平均發放獎金則落在1,460元，比起去年的1,543元，少了83元。

整體而言，今年的三節獎金（春節、端午、中秋）水準，高達65.3％的企業總金額「持平」，25.3％比起去年「減少」，僅9.4％「增加」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的先行指標之一，若中秋節發放的獎金增加，意謂年終獎金也有機會跟著增加，反之若減少，可能顯示資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。因此，推估今年「疫情年」對員工獎金的負面效應，恐怕從中秋延續到明年農曆年前。

(工商 )