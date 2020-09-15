柏克夏海瑟威旗下最大事業之一的伯林頓北方聖塔菲鐵路（BNSF Railway）周一宣布，任命法默（Kathryn Farmer）擔任執行長，這也是北美大型鐵路營運商首位女性執行長，同時成為柏克夏龐大事業位階最高的女性主管之一。

除了BNSF鐵路公司之外，柏克夏麾下執行長為女性的事業還包括珠寶商Ben Bridge Jeweler、服裝業者Fruit of the Loom、通用再保（General Re）。

法默即將執掌BNSF鐵路公司，使柏克夏近期高層異動的再添一例。去年底柏克夏任命巴菲特愛將康柏斯（Todd Combs）擔任汽車保險公司Geico執行長。

現年50歲的法默在BNSF鐵路公司任職28年，目前擔任營運部門執行副總裁，預計今年底正式從現任執行長艾斯（Carl Ice）手中接下重任。

法默受訪時表示，她將延續艾斯的管理策略，聚焦於效率與成本控管，「這一直是我們的經營模型，也將繼續下去」。

(工商 )