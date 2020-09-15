全球人壽在例行金檢時被金管會發現七大疏失，包括沒有控管保戶借款買保單、投資型保單認識客戶及企業戶假投保真理財等，金管會15日宣布對其開罰470萬元，及記6項糾正。

一是對保戶辦理保單借款或房貸後短期內投保，卻沒有在要保文件上填報資金來來源、保戶借款或負債金額，核保人員沒有建立正確性檢核機制，及對保戶未提出申請文件即繳交投資型保單超保費，持續有增額保費保的情況，這些共涉10件案子，開罰180萬元。

二是辦理特定或重大資金運用，即全球人壽辦理資訊系統採購案，增加系統開發費用，卻沒有請法遵主管出具意見並署負責，罰60萬元。

三是對機構法人要保人投保，是以其閒置資金作理財規劃，沒有確實了解，評估要、被保險人際保險需求，罰60萬元。

四是對投資型保單客戶的風險屬性評估，與投資的風險等級不符而遭退件者，是請保戶更換風險屬性分析評估表，提高客戶的風險屬性，沒有確實執行認識客戶（KYC）及商品適合度的評估，此部分有二件，罰60萬元。

五是私募基金顧問的聘用作業，是提報董事會核定辦理重新簽約，之後續約即因公司法遵部門意見，改依採購作業由董事長核決，沒有依其顧問聘用辦法，也罰60萬元。

六是辦理法人客戶實質受益人辨識時，未確實取得法人客戶所有權及控制權結構，依防制洗錢辦法，罰50萬元。

七是公司辦理投資型保單銷售過程錄音作業、債券投資經理人的績效衡量作業、防制洗錢及打擊資恐作業、利害關係人建檔、有價證券投資損失控管、資訊安全防護作業等疏失，則祭出六項糾正。

(工商 )