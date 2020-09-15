國內「殯葬龍頭」龍巖，總經理寶座今（15）日正式異動。龍巖表示，為強化科技應用與企業治理，續拚成長動能，今天召開董事會決議，延攬現任龍巖獨立董事、原任前進國際公司總經理、董事王群中，接任總經理一職，協助龍巖持續加速產業升級及企業永續發展。

至於龍巖董事長和總經理劉偉龍，則將擔任全責董事長職位，持續掌舵龍巖。

龍巖表示，龍巖身為生命產業的資優生，已連續六年贏得櫃買中心評鑑為全台公司治理排名Top5，今年亦再度榮獲天下CSR小巨人獎之肯定，多年來不僅以高標準的自我要求進行管理，更將永續經營與企業社會責任視為重要目標，為了因應未來營運成長之需求，今（15）日經董事會全體通過，決議延攬現任獨立董事王群中，接任龍巖總經理一職，協助龍巖持續加速產業升級以及永續發展。

龍巖表示，王群中畢業於美國俄亥俄州州立大學會計系及資訊科技系，並取得美國印第安納州會計師資格，加入龍巖之前，擔任台灣資訊管理顧問「前進國際股份有限公司」總經理多年，曾服務於知名大型銀行和美商公司，擅長科技應用、營運管理與商務策略，同時也是「中華公司治理協會」理事，對於公司治理和策略發展具有深厚的實務經驗。

龍巖表示，王群中並自107年6月起，即擔任龍巖獨立董事、薪酬委員會的召集人，長期參與龍巖董事會與多項重大決策會議，其會計與資訊科技的專業經理人背景，使龍巖在多項關鍵議題上獲得許多指引。

龍巖董事長劉偉龍表示：「龍巖過去二十多年來的耕耘和努力，已成功引領台灣生命產業服務品質之提升與革新，近年來更不惜鉅資，邀請國際藝術大師在全台各地打造世界級生命紀念館、和可休可憩的生態景觀陵園，而今為了因應未來營運發展所需，特別延攬現任獨董王群中，接任總經理一職，希望能借重其專才，開創新的營運管理模式，讓科技與人性結合帶動生命服務升級，並加速系統優化與組織成長，再次樹立產業新標竿！」

(工商 )