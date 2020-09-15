iPhone XR、AirPods耳機、iPad、動物森友會特仕版主機、三天兩夜雙人套票行程、五星級酒店標準雙人房住宿券等這樣的好禮，您還在等什麼？！趕快把握機會，在「南旅屏遊」酷卡抽獎活動本月20日截止前，加快您的腳步，全家一起來參與！

為發揮1+1>2活絡後疫情國內旅遊效益，屏東縣政府與台南市政府在7月底合作，進行以男女朋友為諧音的「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮活動，酷卡是以浪漫的漫畫筆鋒把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾到最陽光熱情的屏東與最多月老廟的台南暢遊。而民眾熱情索取酷卡明信片，各放置點在八月中旬幾乎索取一空，縣府順勢更加碼推出限量版新酷卡4款且再版印製原10款經典酷卡2萬張，邀請全國民眾一起暢遊全台最「甜」的台南與最「暖」的屏東兩城市。

「南旅屏遊」酷卡集戳章抽大獎活動，活動自7月20日開始至9月20日截止，民眾於放置點領取屏東或台南酷卡，並將個人資料填寫正確，於兩縣市提供之景點完成蓋章，投入摸彩箱中即完成摸彩機會；而酷卡設計為明信片樣式，摸彩活動結束後，主辦單位將依民眾填寫地址寄回酷卡以作留念。這項活動預定在十月初以公平公開公正的模式進行抽獎，獲獎名單也將同時公布於屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=67C2EFB6AA6D9C6F）及FB官方粉絲團-屏東GO好玩（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）。

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