孫綻、李又汝以《無主之子》分別入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎、迷你劇集男配角獎，15日出席金鐘餐敘，孫綻演活越南移工，拍完《無主》後連續接演另外2部戲，一部是越南移工、另一部則是菲律賓移工，模特兒出身的他，不僅擁有六塊肌好身材，至今仍以蓄鬍、黝黑皮膚造型，自喻是「越南彭于晏」。

孫綻說，和李又汝同時進民視拍戲，兩人也是基督徒，現在也在同一個教會中同個小組，得知雙雙入圍金鐘獎，兩人開心直呼「感謝主」。而李又汝年幼時曾參加《我愛黑澀會》出道，孫綻自爆高中愛玩樂團，更曾經參加《模范棒棒堂》徵選，還幫自己取藝名「孫浩宇」，讓一旁李又汝狂虧「好做作喔」，但後來因為不會跳舞沒選上，時隔多年在民視參加《舞力全開》後，才有機會打開舞蹈細胞。

孫綻、李又汝同為基督徒，私下擁有好交情。（民視提供）

孫綻除了拍過電影《那些年，我們一起追的女孩》，也拍過八點檔，尤其剛出道時，收入不穩定、沒有治裝費、沒有廠商贊助，孫綻感謝溫昇豪、王燦、柯叔元等前輩照顧，常常借衣服也幫忙指導表演，「如果我們有能力，一定也要當這樣的前輩」。

孫綻劇中飾演有情有義的越南移工「阿海」，他說自己和角色個性差很多，私下常活在別人眼光、容易放不開，拍攝《無主》第一天很卡關、很挫折，事後跟導演聊，得知「阿海」個性帥氣、活在當下，頓時讓孫綻回想北漂打拼10年心路，在內心有種「好想活得像阿海」的聲音，也感謝「阿海」這個角色，為自己打開生命不同的一面。

《無主之子》15日舉辦金鐘餐敘，李又汝（左起）、導演簡學彬、製作人黃志翔、孫綻出席。（民視提供）

(中時 )