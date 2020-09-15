楊乃文今（15日）出席第七屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX 2020」決賽，以經典歌曲〈女爵〉展現搖滾魅力，這也是楊乃文在入圍金曲獎後首度在台北公開獻聲。她曾拿下一座金曲歌后，今年第4度入圍，過去都是自己一人走紅毯，她笑問這次「可以找個帥哥陪我走嗎？」媒體建議她邀請當紅炸子雞許光漢，她直言：「我喜歡年紀比我大的！許光漢要陪我走紅毯的話叫他自己過來。」

楊乃文目前正在準備金曲戰袍，但她對自己身材不滿意，「全身都是不滿意的地方」，打算「包越多越好」。她對得獎與否平常心，認為自己作好滿意的作品，把想傳達的放到歌裡面這樣就夠了，金曲獎不欠任何人，也沒有誰應該勝過另一個人，大家應該開心參與盛會，而她就算沒有贏也會舉辦慶功宴慶祝入圍。

而談到生活近況，她6月自澳洲返台，隔離了很長一段時間，談到在雪梨的日子，她形容因為疫情封城，只有工作、買必須品或運動才能出門。她每天待在家幫弟弟煮晚餐，擅長烤牛、豬、雞，唯一運動是走過雪梨大橋然後回家。她也利用這段時間自修，她用APP學習西班牙文，至今已第170天，她說，想要每天上課學一點看能否學成；她也買烏克麗麗，不過只學兩個禮拜就放棄了。

她單身3年多，被問為何沒男友？她笑說「我也疑惑」。能否接受交友軟體？她則說「如果我不是歌手可能會考慮」，她有投資一家餐酒館，是與朋友聚會放鬆的地方，她無法接受在店裡被客人搭訕，「如果有一堆人跑進來想要認識我的話，我就不去了」。

楊乃文今示範時尚調飲「Golden Melody」，也將在自己所經營的餐酒館(TigerLily Taipei)販售。（唐寧茶提供）

楊乃文收到唐寧茶台灣香港區總經理贈送的大茶盒。（唐寧茶提供）

楊乃文今出席第七屆唐寧茶調飲大賽決賽。（唐寧茶提供）

(中時 )