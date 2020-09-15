雲林縣斗南鎮農會為推廣食農教育，將斗南地區6種在地食材結合學校營養午餐，舉辦「斗南食物日」，讓鎮內8所中小學孩子了解家鄉的農特產、食物生產履歷、珍惜食物不浪費，並由孩子把學習成果從學校帶回家裡，推動食農教育成為全民運動。

斗南鎮農會長期推動食農教育，與斗南鎮8所中小學合作提供食農相關課程，讓孩子認識斗南地區農作物，今年進一步舉辦「斗南食物日」，本月起每月15日定為食物日，提供孩子在地食材料理的營養午餐。

雲林縣斗南鎮「斗南食物日」，推廣在地食材營養午餐。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善15日與斗南國小學童享用營養午餐，張麗善表示，中小學營養午餐大多外包給團膳公司，孩子不常在學校食用在地且當季的食材，如此很難去關心家鄉環境與產業，希望藉由「斗南食物日」，讓孩子透過吃來認識自己的家鄉。

斗南鎮農會總幹事張燕容說，農會與鎮內6所小學、2所中學合作，並請雲科大、斗南高中及生態廚師協力，推出「斗南食物日」營養午餐，事前並針對教師與廚工開設物產及料理課程，讓「斗南食物日」能夠更有效的發揮教育功能。

「斗南食物日」營養午餐，以在地的斗南越光米、烏殼綠竹筍、絲瓜、胡蘿蔔、馬鈴薯、台灣牛為食材，料理成馬鈴薯燉肉、味噌拌筍竹、絲瓜湯、胡蘿蔔炒蛋，盡量減少加工保留食物原味，讓小朋友吃出健康與美味，以及濃濃的家鄉味。

(中時 )