新北市長侯友宜（中）表揚230家績優宗教團體，感謝捐款逾2億元，協助推動慈善公益。（許家寧攝 。（許家寧攝）

高齡9旬的樹林福德宮管理委員陳有明（右）老當益壯做公益，讓新北市長侯友宜相當敬佩。（許家寧

新北市府15日舉辦績優宗教團體表揚大會，市長侯友宜親自表揚230家績優宗教團體，感謝去年公益捐款達2億3135萬元，改善消防衣、救護車等設備，其中高齡90歲的樹林潭底福德宮管理委員陳有明，服務宮廟超過1甲子，老當益壯做善事，讓侯讚嘆不已。

侯友宜表示，各宗教團體平時宣揚教化人心，照顧弱勢、散播愛心義行，更感謝今年因受新冠肺炎疫情影響，各團體配合市府政策停辦或暫緩大型宗教活動，並把捐贈相關經費，無私轉化為3000多萬元的防疫基金及物資，協助投入防疫工作。

侯友宜說，這次藉由表揚大會，表彰興辦社會公益事務績優卓越的宗教團體，頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，感謝各宗教將信仰的慈悲化成具體行動，將關懷深入社會每個角落，成為穩定人心的重要力量。

民政局長柯慶忠表示，去年公益慈善捐款金額總計高達2億3135多萬元，其中蘆洲湧蓮寺捐款多達3000餘萬元為最高額，其他各團體捐贈復健巴士、高頂救護車等公益車輛，以及1百件以及市值200萬元的消防衣，提供第一線警消最完善的安全保障。

最後個人奉獻類獎，最高齡者得獎者為9旬的陳有明，他長年熱心宮廟服務，傳承祭祀慶典、指導新進委員廟務及積極辦理老人共餐服務，讓侯友宜特別上前攙扶，也期許繼續發揮宗教功能，與市府攜手增進社會福祉，讓新北更好。

(中時 )