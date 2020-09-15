越南家扶中心提供儲備防疫物資，直接送進白梅醫院進行醫療物資捐贈（家扶基金會提供／陳淑芬台中傳真）

全球爆發新冠肺炎疫情，家扶基金會投入全台援助外，全球7國據點派駐19名海外人員，17人因封城、鎖國等原因持續留駐工作；7人返台而無法返回駐點。家扶基金會主任蕭舜鴻15日表示，全球扶助工作不因疫情停歇，透過現場及遠端持續進行扶助工作，期間已服務逾3萬戶家庭、提供急難救助金共366萬餘元。

家扶基金會社會資源處資源組主任蕭舜鴻表示，家扶在企業的協助下，在全台設24個家扶中心展開防疫超前部署；國際駐點部分，在越南、菲律賓、柬埔寨等7國扶助兒童共6萬6千多人，並派駐19名工作人員。疫情導致海外服務面臨許多不確定性，經緊急啟動物資需求、衛教宣導、急難救助、社區醫療系統及壓力支持計畫等行動，目前每月仍有國際貧困兒童急待認養，歡迎民眾加入認養行列。

蕭舜鴻指出，疫情爆發以來，海外駐點有12人因駐地國家鎖國、封城等原因，持續留駐工作；7名工作人員因返台，無法再出國，而在台灣透過遠端持續提供服務工作。疫情期間的扶助工作仍不停歇，至今服務超過3萬戶家庭、提供近6千份急難救助金共366萬餘元。

菲律賓家扶中心駐點專員鄭玉琪指出，菲律賓從防疫模範生變成重度淪陷區，疫情非常嚴峻，家扶中心扶助當地1800名孩童，於菲律賓在3月15日宣布鎖國前，雖物資已相當緊縮，仍提供110戶高危機家庭食物及民生用品，捐助社區及醫院3千多個口罩。

今年5月間返台的越南家扶中心專員黃雅歌表示，在越南扶助兒童有2千人，越南陷入重度淪陷區，河內最大的醫院爆發院內感染，家扶接到緊急求助訊息，立即運送進大批醫療物資，並提供食物及民生用品給500個家庭。

(中時 )