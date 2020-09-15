為提升台南市學甲區及鄰近區域民眾的數位生活，教導在地農友、商圈網路行銷產品的能力，「學甲區數位機會中心」15日在教育部資科司、教育局代表與地方人士共同見證下正式揭牌。（莊曜聰攝）

台南市第11個數位機會中心（DOC）「學甲區數位機會中心」15日在東陽國小正式揭牌，透過中心設立，提升鄰近區域民眾的數位生活，並指導在地農民、商圈網路行銷產品；地方長輩從原本對電腦、手機、網路一竅不通，上課後還會從網路購物，讓老年生活更有趣。

學甲數位機會中心由在地的東陽國小及台灣學甲十三庄文史工作協會共同設立，東陽國小校長蔡淑芬表示，為推廣學甲E化，特別提供教室開設數位、媒體等資訊課程，為鼓勵更多民眾參與，團隊還遠赴十三庄的偏遠聚落，提供老人家學習的機會。

現場的學員聊起學習成果相當開心，62歲的賴麗香說，她現在都上網訂購口罩，不用再到藥局大排長龍，她還會自製電子賀卡，在重要節日傳給親友，表達心意更即時，環保又省荷包；60歲的甘秋梅在博物館當志工，因應導覽解說需要，她學會電腦操作後，就製作power point介紹動植物，讓導覽工作更為輕鬆。

揭牌儀式由大灣社區的跳鼓陣表演揭開序幕，包括教育局副局長王崑源及地方民代都到場參與，王崑源說，南市推動數位機會中心已14年，現在共有11個據點，分別在山上、大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、西港、東山與學甲，結合資訊教育及終身學習的概念，依地區產業、文化特色與民眾學習需求，開發多元實用的數位課程，為偏鄉打造友善的數位環境，並行銷在地文化。

(中時 )