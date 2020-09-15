中華職棒季中選秀於7月24日舉行，統一獅隊共選進林子豪、何恆佑、劉予承、李其峰、姚杰宏、許哲晏、林原裕、張肇元、李慶隆及楊淳弼等10位好手，球團並積極與各經紀公司洽談加盟合約，並於今（15）日全部完成。

獅隊表示，首輪第2順位（榜眼）選進的林子豪獲得簽約金550萬元、激勵獎金160萬元，合計710萬元，身價最高，打破古林睿煬保持的700萬元隊史紀錄（簽約金550萬+激勵獎金150萬）。

獅隊球團表示，選秀新人今日全部完成簽約加盟，並將於明日完成報到。獅隊第1指名選手林子豪將是未來重點培養的內野好手，第2指名何恆佑簽約金440萬元、激勵獎金60萬元，月薪5萬元，其他選手簽約金及激勵獎金如下。

☆第1指名林子豪：簽約金550萬、激勵獎金160萬、月薪5萬。

☆第2指名何恆佑：簽約金440萬、激勵獎金60萬、月薪5萬。

☆第3指名劉予承：簽約金330萬、激勵獎金75萬、月薪5萬。

☆第4指名李其峰：無簽約金（旅外球員）、激勵獎金80萬、月薪10萬。

☆第5指名姚杰宏：簽約金200萬、激勵獎金40萬、月薪6萬。

☆第6指名許哲晏：簽約金140萬、激勵獎金60萬、月薪6萬。

☆第7指名林原裕：簽約金90萬、激勵獎金60萬、月薪5萬。

☆第8指名張肇元：簽約金60萬、激勵獎金30萬、月薪5萬。

☆第9指名李慶隆：簽約金45萬、激勵獎金40萬、月薪5萬。

☆第10指名楊淳弼：簽約金30萬、激勵獎金20萬、月薪5萬。

(中時 )