南投仁愛武界壩突然無預警地放水，造成4死的悲劇，事後雖然觀光局表示，該地並非合法露營地，但律師林智群在臉書上揭露，觀光局今年有推一個活動就是在「一線天溯溪尋寶」，他質疑，「警告牌說不能進入溪裡，觀光局還辦溯溪」！

林智群在臉書《林智群律師(klaw)》上貼出觀光局官網截圖表示，交通部觀光局今年也有推一個活動，就是「追雲武瀑快樂似神仙一日」，裡面的行程有一個叫一線天溯溪尋寶趣、河畔野炊。

林智群指出，觀光局還把這個武界一線天當作強力推動的景點，所以很多旅行社也都在推這個活動，他反問，萬一水壩故障時間發生在白天，沖走一堆旅客，那這些民眾可不可以請求國賠呢？

觀光局推武界溯溪行程。（摘自林智群臉書）

林智群認為，其實民眾在不對的地方露營，是白目，但水壩故障放水，是對人民生命財產有威脅的事情，這次事件，政府當然要徹底檢討，因為那個河道平時其實是很多人在活動的，政府不能一句話「有告示牌」就帶過，免除自己應該負的責任。

林智群強調，無論是在八仙塵暴、海邊釣魚被浪捲走，這類的案件中他都認為不該國賠，但由於此次事件有公共設施故障因素在內，因此態度也不一樣。

(中時新聞網)