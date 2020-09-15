台中市議會15日召開程序委員會，藍、綠議員會中就三讀議案第一、第二讀會展開攻防。部分議員建議非該委員會的議員應可與會列席，但不參與表決，經過與會議員激烈討論後；決議定期會議，自9月26日至12月14日舉行，9月28日由市長盧秀燕進行施政總報告。

台中市議會第3屆第4次定期會，市議會15日召開程序委員會，由議長張清照主持；針對審查議案日程及相關專案報告等，提出討論。市議員何文海、黃仁、陳廷秀、吳瓊華、施志昌、陳成添等人熱烈發言，最後決議12月7日至9日進行三讀議案第二讀會，討論110年度總預算案。

經過討論後，由台中市議會顧問翁文德報告議事日程，決定9月29、30日、10月5、6日進行專案報告，10月14日至11月6日進行業務質詢，11月20日至12月2日則進行市政總質詢。

專案報告議題部分，國民黨團提出工業區開發基金預算109年超支併決算共11個專案報告；民進黨團就台中市賣場及停車場，婦幼車位及殘障車位占用問題取締及後續改善情形等，提出23個專案報告；無黨針對早期療育資源分布不均、醫療系統療育在健保制度下的相關問題，由市府提出專案報告。

(中時 )