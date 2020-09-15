新北市南山高中與國際扶輪3481地區今（15日）共同舉辦合作偏鄉英文教育大小學伴相見歡活動。（南山中學提供）

新北市南山高中與國際扶輪3481地區今（15日）共同舉辦合作偏鄉英文教育大小學伴相見歡活動。（南山中學提供）

新北市南山高中與國際扶輪3481地區今（15日）共同舉辦合作偏鄉英文教育大小學伴相見歡活動。（南山中學提供）

新北市南山高中與國際扶輪3481地區今（15日）共同舉辦合作偏鄉英文教育大小學伴相見歡活動，計畫已進入第5年，大學伴由對英文教學有興趣，且樂於服務的高一生擔任，小學伴是老梅國小和插角國小的小學生，採用遠距視訊的上課方式，成功克服偏鄉孩童普遍學習資源不足的問題，也讓英文學習成效無遠弗屆。

透過偏鄉英文教育計畫，讓位在兩端的高中生及國小生，建立起一座交流的橋樑，每學年一開始的相見歡活動，高中端的大學伴及國小端的小學伴之間的聯繫也獲得了強化，間接地催化了兩者間教與學的亮麗火花，與跨年齡友誼的形成。

南山大學伴們開心的回饋，驗證了偏鄉英文教育計畫的核心價值。王詩晴同學開心的表示「記得第一堂課時小學伴跟我說，他都是靠著注音符號在拼寫英文，而在經過一次次的上課與課後練習，看到最後的他學會了自然發音及其他基礎單字句型，真的很感動也很有成就感。」

任芃香同學表示，「透過偏鄉教學這個活動，我們也能學會如何換位思考。嘗試站在老師和學生的不同立場，學著如何教學才能讓課程變得豐富且有趣。」

呂家同同學也提及，「小學伴們皆求知若渴，只是需要一個機會，而我們，正肩負著給予機會的使命，同時回饋自身的喜悅是無法言語的。」

老梅國小校長黃家裕及插角國小教導主任謝坤達在活動儀式中分別表達對扶輪社的謝意，尤其在資訊軟硬體協助及平台順暢的即時支援，都特別給予肯定。

南山中學校長蔡銘城表示，期許偏鄉英文這樣的活動在國際扶輪社及各界扶持下，能不斷推展傳承，南山中學學生有幸參與，同學們都是十分珍惜這樣的機會，更期望偏鄉孩子的英文學習成效，在不久的將來能如繁花盛開。

(中時 )