趙鍵斌則是發放「日曬後的葡萄」，以健康的葡萄乾，作為孩子的點心，同時也帶給孩子正確的觀念。（李宜杰攝）

德高國小附設幼兒園的小朋友正開心的享用，美味的可麗餅。（李宜杰攝）

知名的「可麗餅叔叔」趙鍵斌與黃仁鴻合作近10年，踏遍全台的育幼院、偏鄉小校、榮民之家、看守所等，免費供應可麗餅，並分享愛的故事，感動無數人。15日，趙鍵斌與黃仁鴻來到台南市德高國小，供應四年級及幼兒園學生共130位學生享用可麗餅。黃仁鴻、趙鍵斌異口同聲說，雖然10年一路走來很艱辛，但看到每個幸福笑容，就讓他們有動力，繼續走下去。

黃仁鴻在台中的夜市擺攤販賣可麗餅逾20年，9年前，從事貿易工作的趙鍵斌，在夜市逛街時，突然被陣陣可麗餅香氣，及孩子享用可麗餅的幸福模樣吸引。當時，趙鍵斌詢問黃仁鴻，願不願意和自己前往育幼院、養老院做公益，但黃仁鴻僅稱自己工作忙碌，實在無力做公益。

正當趙鍵斌心灰意冷準備離去時，黃仁鴻突然改變主意稱「不然就去一次試試看吧！」孰料，就是這段緣份，開啟2人長達近10年的合作，一年四季馬不停蹄巡迴全台，深入偏鄉供應免費可麗餅，而趙鍵斌則是舉辦演講，2人合作無間且樂此不疲。

黃仁鴻回憶，某次受土城看守所邀請，為40位死刑犯製作可麗餅，他說，由於這些死囚平時的三餐非常「簡單」，因此當再次享用「外頭的食物」時，不少人甚至感動落淚，還頻頻向他道謝，至今仍難以忘懷。

趙鍵斌則稱，踏遍這麼多偏鄉，才發現有許多孩子仍需要幫助。他回憶，自己曾為偏鄉學童籌措經費，一圓畢業旅行的夢，也曾透過演講感化迷途羔羊，順利考上台中女中。

趙鍵斌堅持，為孩子付出，並不是可憐他們，而是期許他們能從掌心向上的人，未來成為掌心向下的人。黃仁鴻也說，雖然自己一周內3天擺攤、3天做公益，相當辛苦，但看見每個幸福笑容，就有動力繼續傳愛下去。

(中時 )