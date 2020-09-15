財政部關務署指出，自今年9月16日起，進口口罩必須依經濟部國際貿易局發布之「進口人申請口罩輸入許可作業要點」，若旅客來台攜帶任何一片醫療口罩，必須先行申報並檢附衛福部食藥署許可證明（可採取留關補件），至於攜帶非醫用口罩250片以內免申報。

然而，海關坦言實務上有其困難，因為若採散裝方式、根本無外盒可參考，查核人員自然無法知悉為醫用口罩或非醫用口罩，可能要等未來衛福部進一步詳細規範，官員預期，未來可能會產生部分糾紛。

關務署強調，為維護國內廠商權益及消弭民眾疑慮，海關積極處理查扣偽標MIT口罩，關務署將今年已查扣的23.8萬片偽標MIT口罩銷毀，其餘查扣口罩將陸續辦理銷毀程序。

行政院要求各部會強力執行，全面防堵口罩仿冒、冒用、混用等違法情形，一旦查獲國外進口卻偽標MIT口罩，一律沒入銷毀、重罰、移送法辦，並註記黑名單鎖定追蹤。

財政部關務署自今年1月1日至9月14日已查扣117.2萬片偽標MIT口罩，並依行政院指示加強邊境查核，防堵偽標MIT口罩闖關入境，且迅速執行銷毀程序，以維護國民健康。

(工商 )