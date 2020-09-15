美元指數走弱，人民幣升穿6.78，在岸價（CNY）下午4時30分收盤走強460點，創逾16個月新高，最高見6.7730。

人民幣兌美元在岸價收報6.7775，較上日下午4時30分收報6.8235，大升460點或0.67％；較晚上11時30分最後成交價6.8086，走強311點。

離岸價（CNH）亦升破6.78，高見6.7710。截至下午5時25分，離岸價報6.7726，在岸價報6.7735。

官方今日開出的中間價報6.8222，較上日6.8361，升139點或0.2％，創逾16個月新高。

交易員指出，新冠疫苗研發進展樂觀令美元再度承壓，再加上15日公布的中國經濟數據好於預期，均助長人民幣做好氣氛，這波升勢短期有望延續。

另有交易員認為，人民幣接連升破關鍵關口，客盤結匯意願有所上升，短時間內供需失衡會加劇人民幣升值速度，除非中美再發生實質性摩擦，人民幣料延續震盪走升態勢。

(工商 )