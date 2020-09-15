高雄警方15日下午15時40分接獲民眾報案，驚見1名64歲李姓包商倒臥大社區文明路的一處空地，警方到場時，發現該男脖子有刀傷，已無生命跡象，隨即封鎖現場進行調查，警方目前調閱監視器追捕行凶歹徒，詳細案情警方正釐清當中。

(中時新聞網)