高雄大社驚傳兇殺案 64歲男子脖子遭割明顯死亡 18:002020/09/15 中時新聞網 中國時報、 洪浩軒 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄大社區文明路的一處空地，驚傳1名64歲李姓包商脖子遭割明顯死亡。(洪浩軒翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄警方15日下午15時40分接獲民眾報案，驚見1名64歲李姓包商倒臥大社區文明路的一處空地，警方到場時，發現該男脖子有刀傷，已無生命跡象，隨即封鎖現場進行調查，警方目前調閱監視器追捕行凶歹徒，詳細案情警方正釐清當中。 (中時新聞網) #64歲 #十刀 #兇殺案 #大社 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假投資真吸金 5年狂削27億 擁跑車名錶主嫌遭訴 16:062020/09/14 社會 入住新家一周發生2命案 男打聽崩潰「半棟都凶宅」 14:272020/09/15 搜奇 滿足歲男嬰意外墜落4樓 躺防火巷內樓身亡 11:242020/09/15 社會 武界壩放水毀2家庭 生還賴男招魂泣喚妻兒「一次允杯」 13:092020/09/14 社會 22歲嫩妹迷戀60歲房東 狂傳「幫你生小孩」妻好崩潰 21:372020/09/14 社會 手機變歹徒提款機！中打破獲收購遊戲點數賺佣金詐術 12:262020/09/14 社會 海峽論壇 民進黨兩面三刀 04:102020/09/15 時論廣場 台鐵車廂揮舞塑膠刀 莽男罰5000元 09:132020/09/13 社會 中時專欄：施威全》海峽論壇 民進黨兩面三刀 21:162020/09/14 名家 找到了 空勤尋獲南投武界壩遭沖走盧姓男子遺體 08:582020/09/14 社會 社會熱門新聞 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 高雄大社驚傳兇殺案 64歲男子脖子遭割明顯死亡 - 社會 五楊高架3車連環車禍 1男送醫不治 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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