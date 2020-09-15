「2020新北市永和中秋慶團圓音樂晚會-樂永和月開心」活動於9月19日在永和仁愛公園露天音樂舞台精彩開唱。（永和區公所提供）

「2020新北市永和中秋慶團圓音樂晚會-樂永和月開心」活動於9月19日在永和仁愛公園露天音樂舞台精彩開唱，今年活動特別規畫於9月11日至9月19日在仁愛公園大草坪區設置了「月光探險區」，有可愛的LED兔子、LED互動音樂鍵盤、炫光蹺蹺板還有月亮鞦韆閃耀燈區，歡迎闔家來欣賞及遊玩。

活動當天下午4時規畫中秋應景活動「釣柚子比賽」及「水中撈月比賽」，報名時間統一於下午3時發放梯次號碼牌，每個活動分4梯次每組10人共40人參加，每組前3名還可獲得超商禮券。

另外同時還安排了「創意彩繪柚子」、「手作可愛月兔夾」活動，報名時間為每梯次前半小時報名，每個活動分4梯次每組30人共120人參加及臉書粉絲專頁「按讚送好禮」300份，晩上6點現場還有贈送新北特色農產品地瓜1000份及保福宮贈送柚子及月餅1000份，供民眾限量免費領取。

音樂晚會邀請知名節目主持人張文綺與張立東擔綱主持，卡司陣容堅強，眾星雲集，開場由旗舞飛揚表演揭開晚會序幕，接著有金曲歌王黃文星、靈魂歌姬家家、嘻哈才子高爾宣、暖心女聲曾沛慈及壓軸超人氣歌手畢書盡，將現場熱力開唱帶來膾炙人口歌曲與民眾共度活力閃耀、音樂宴饗的中秋節。

值得一提，晚會尾聲是民眾非常期待的「摸彩大放送」，民眾只要持1張9月份實體發票即可兌換1張摸彩券，每人每次最多可兌換3張，摸彩獎品為5台氣炸鍋、5台直立吸塵器及10名200元超商禮券，讓觀眾在中秋夜晚參與音樂盛宴同時，也有機會抱大獎回去，而募集的發票也能幫助弱勢團體。

更多活動詳情請上臉書搜尋《新北市永和區公所》查詢或電洽永和區公所29282828分機179。

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