昔「性感女神」上官明莉能歌善舞，在歌廳秀的年代成為秀場女王，不過卻傳出她沒穿底褲上台跳舞，導致私處走光，更被質疑炒新聞，近日，她再度談到此事，並還原當時的真相。

上官明莉在《命運好好玩》透露，當時表演都會在絲襪外套一個「肉胎」，不會再穿內褲或底褲，未料，某次在旋轉跳舞的一幕，剛好被記者拍下來，他拿去照相館洗後，不知為何流出，還被某間雜誌社刻意「做了一點手腳」，誤導成私密處走光。

本來事情爆發後，已經夠難過，但上官明莉回到家之候，媽媽又拿起桌子上的雜誌，就往她脖子上一甩打下去，「我叫你不要唱歌，你唱什麼歌，你看，寫這個能看嗎？」讓她忍不住哭了出來，並跟菩薩發願「還她一個公道」。

她也說到這家雜誌社因為報導走光事件，銷量非常好，但被新聞局禁止、開罰，所以想趁著半夜，把雜誌運到南部給地下書商賣，不過運送的車輛莫名在高速公路上翻車，讓一旁的程秀瑛直言「也是罪有應得」。

(中時新聞網)