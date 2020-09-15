在9月14日舉行的陸德歐領導人視頻會晤中，雙方談及了人權、涉疆、香港等問題，歐方向陸方表明有關關切。大陸外交部發言人汪文斌15日在例行記者會中指出，在涉疆問題上，大陸一直歡迎包括歐方在內的各國朋友去新疆走一走、看一看，瞭解新疆的真實情況，而不是道聽途說，偏信那些刻意編造的謊言。

汪文斌表示，關於人權問題，習近平主席強調，世界上沒有放之四海而皆准的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國首先應該做好自己的事情。相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。陸方不接受人權「教師爺」、反對搞「雙重標準」。

汪文斌表示，陸方願同歐方本著相互尊重的原則加強交流，共同進步。會上還討論了歐盟內部存在的人權問題，如難民問題久拖不決、人道主義危機屢屢上演，一些歐盟成員國種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反黑人等言論和惡性事件頻頻發生等等。歐方坦承自身存在的問題，希望同陸方本著平等和尊重的原則開展對話，增進相互瞭解，妥善處理差異和分歧。

汪文斌表示，習近平主席還闡明了陸方在涉港、涉疆問題上的原則立場，指出涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利。陸方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國大陸內政。

汪文斌指出，在涉疆問題上，大陸一直歡迎包括歐方在內的各國朋友去新疆走一走、看一看，瞭解新疆的真實情況，而不是道聽途說，偏信那些刻意編造的謊言。歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，陸方已經同意並願作出安排。現在球在歐方一邊。同時要說明一點，大陸反對有罪推定式的調查。

(中時 )