每個人對於食物的吃法都有自己的堅持，有時候吃習慣的食物若突然少了一味，真的會讓人難以接受。一個正妹在網路上PO出3張與客服對話的截圖，她哭訴買了麥克雞塊，但店家沒附上糖醋醬，讓她難過得想哭。文一發出完全笑翻網友。

一位正妹網友12日在臉書社團《爆廢公社》PO文控訴「麥克雞塊怎麼可以沒有靈魂醬料」，還附上三張截圖討拍。仔細一看截圖才發現，原來是這位正妹用熊貓叫了麥當勞的外送，但店家卻沒有附上糖醋醬，她氣噗噗的向客服投訴。

截圖中可見她激動地傳了7句內容，狂問客服「麥當勞的雞塊」、「沒有給糖醋醬」、「沒有糖醋醬的雞塊」、「沒有靈魂」、「我是為了糖醋醬買的雞塊」、「不是第一次了」、「我很難過這有解嗎」。

而最後客服贈送了正妹一張100元的折價券作為解決方案，正妹還正直地回應「補5元折價券就好，糖醋醬只要5元」，客服還超幽默的回覆「沒關係，針對您目前所遺漏的餐點的『靈魂醬料』，我們提供優惠券安撫您受傷的心靈。」正妹被客服暖到，最後更羞回了一句「我愛你」。

文一發出後網友紛紛共感留言，「沒有糖醋醬這種事我真的無法原諒！」、「沒有糖醋醬的雞塊，就像沒有情人的情人節」、「沒有糖醋醬的麥克雞塊就不是麥克雞塊」、「沒有糖醋醬，整包麥當勞都像廢物」。也有網友歪樓稱讚客服，「好貼心的客服」「這個客服很上道」、「客服讓人忘了生氣」、「這客服太可愛了」。

(中時新聞網)