交通部今日表示，行政院核定，航港局長由航政司長葉協隆調陞。據悉，明天辦理交接，航政司長由副司長韓振華暫代。

新任航港局長葉協隆，現年51歲，國立臺灣工業技術學院營建工程技術學系畢業、同校營建工程技術研究所碩士、國立交通大學交通運輸研究所碩士及國立臺灣大學會計與管理決策研究所碩士，84年公務人員高等考試二級考試土木工程類科及格，歷任民用航空局飛航服務總臺秘書室主任、本部航政司專門委員、副司長、司長等職務，資歷完整，學驗俱優。

交通部表示，葉協隆對於海運領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

另外，桃機公司15日下午召開董事會將討論部分人事案。據了解，原總經理林祥生請辭獲准，該職缺由副總經理但昭璧升總經理。林祥生說，他認為有更適合的人選，所以交棒，下月生效。

其餘一級主管異動方面，原業務處長李俊德升任副總經理；懸缺數月的桃機公共事務處長，由科長林琪嶽升任副處長，暫代處長；原公共事務處經理修杰麟則升任總務處副處長。法務處長劉曉萍轉調業務處長，業務處副處長陳慶隆則升貨運處長，會計處長汪文寬則轉調總管理處長。

(中時 )