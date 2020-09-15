時代力量黨部今日透過媒體群組公布黨內人事，未來將由黨主席高鈺婷兼任秘書長，下設副秘書長2人，發言人2人，另設6部門及智庫。除雲林、宜蘭黨部外，其餘各地黨部主委均已定案。

時力所公布中央黨部人事如下：

秘書長：黨主席高鈺婷兼任

副秘書長：邱麗玲

副秘書長：白宜君

行政部主任：邱郁鈞

國際部主任：劉仕傑

組織部主任：黎訓瑩

科技部主任：許皇展

智庫執行長：李兆立

公共關係部主任：余佳蒨

媒體創意部主任：楊承桓

第一發言人：余佳蒨

第二發言人：李兆立

各地方黨部主委人事如下：

(以下為原主委留任)

基隆：陳愷閎

台北：陳志明

新北：葉甄宜

桃園：曾威凱

新竹縣：連郁婷

苗栗：宋國鼎

彰化：吳韋達

台南：陳椒華

屏東：詹智鈞

(以下為新上任)

新任

新竹市：魯柏君

台中：洪錦鈺

高雄：林于凱

黨部另有聲明指出，有關上月前時力高雄市議員黃捷的人頭黨員案，已送交黨內紀律委員會，但紀律委員出缺名額還沒補齊，所以還沒完成調查。決策委員會已於今日通過黨主席高鈺婷所提的紀律委員名單，此案近日將由紀律委員會進行調查。

(中時 )