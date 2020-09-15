由於今年文旦採收期與中秋節相隔時間較長，市場銷售時間充裕，內外銷平穩。（農業局提供／李宜杰台南傳真）

中秋節將屆，台南市政府農業局與南紡購物中心攜手合作，於「南紡100嚴選」網路購物平台，聯合推廣台南文旦及多項在地農特產品。市長黃偉哲表示，電商平台除提供台南市農、漁、畜產品長期且穩定的銷售管道，更能拓展不同消費族群，讓全台民眾透過網路，就能輕鬆下單買到優質的台南好物。

「南紡100嚴選」網路購物平台首度推出鮮果上架，農業局長謝耀清表示，現在正值文旦產季，特別媒合榮獲2次文旦評鑑特等獎的林建良先生「晶讚柚園」文旦上架該平台，以滿足中秋送禮需求。

除了文旦，許多台南特色農產品也能在網站上訂購，包括善化農會芝麻拌麵、麻豆農會文旦加工品、左鎮農會芒果加工品、鹽水農會日曬意麵、官田農會菱角麵及菱角茶、山上農會鳳梨酥、紅鑽果園印加果加工品、梅嶺食品中心梅子雞及梅子加工品、礁坑社區發展協會橄欖加工品、石子瀨社區發展協會酪梨加工品、台灣鹿茸生物科技股份有限公司鹿茸產品及鹿肉乾、台南市肉品市場股份有限公司畜產加工品等，品項十分豐富，歡迎民眾到「南紡100嚴選」瀏覽選購。

農業局表示，台南文旦已於8月底採收完畢，今年文旦採收期與中秋節相隔期間較長，市場銷售時間充裕，透過外銷、內銷、加工3箭齊發，產銷相當平穩。接下來紅柚預計在9月中下旬採收上市，大白柚則是9月下旬至10月上旬採收，今年中秋節民眾可同時品嘗各具特色風味的柚子。

(中時 )