高雄前鎮區11日爆發乙烯外洩事件，市府14日深夜要求業者進行持壓測試，不料歷經一天檢測仍找不到洩漏點。時代力量高雄市議員林于凱疾呼，市府需儘速規劃地底管線升級「線上即時洩漏監測系統」，才能在短時間內、迅速抓到漏源，避免氣爆意外重現。

事發當時，市府在外洩現場測到高達8萬ppm的乙烯氣體，當晚即要求廠商盡快排空管線內氣體。沒想到12日上午、廠商利用氮氣吹驅管線內殘氣時，現場又測到8萬ppm乙烯氣體，下午才降至安全值。

《高雄市既有工業管線維護辦法》第十條第一項規定，既有管線所有人應建置管線操作監控系統，並針對管線操作控制程序及操作人員資格擬定操作手冊，系統軟硬體應包含「線上即時洩漏監測系統」，其中液態管線並應具備「電腦化測漏功能」，以利估計洩漏量及洩漏點位置，氣態管線應具備洩漏量估計功能。

目前，高市僅有兩條管線裝設智慧測漏系統，一為中油林園廠到大林廠的丙烯管線採用德國洩漏檢測系統，另一為前鎮儲運站到林園廠的乙烯管線，採用英國的檢測技術。此次發生乙烯外洩的華運前鎮、林園管線並沒有類似設備，導致抓漏必須要先排空有害氣體，才能開始測漏，檢測時程要好幾天。

林于凱認為，目前傳統的人工陰極防蝕檢測、保壓測試（持壓檢測測試）都只是利用流量、壓差在管線頭尾端偵測。唯有線上即時洩漏監測系統，才有機會在幾分鐘內迅速判定、抓到洩漏點。

此外，林于凱也批評，81氣爆之後高雄市府成立的「管線安全辦公室」（OPS）仍未全面掌握數位化石化管線分佈圖，辦公室內也沒有石化大廠的進駐協力人員，第一時間會錯失協助市府判斷氣體管線單位歸屬的機會。

林于凱認為，要解決高雄石化產業的風險，仍不能逃避石化轉型的政策。目前大社工業區的化工原料仍仰賴林園、小港工業區輸送，管線仍穿越市區人口密集區，唯有內政部通過降乙編才有機會廢除部分管線。大林蒲即將規劃設置的「新材料循環產業園區」，將原料、廠商全數集中在同區域，也能免除化工原料透過管線輸送的風險。

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(中時 )