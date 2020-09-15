馬偕醫院營養師分享中秋食材烹調訣竅。（蔡旻妤攝）

在既定印象中，民眾普遍認為雞蛋和海鮮，都屬於膽固醇高的食材而不敢食用，但馬偕營養師陳麗如表示，海鮮雖然膽固醇比肉類高，但經計算後的升膽固醇指數相對較低，相較於五花肉來得更健康；另外，衛生局也針對中秋應景食品抽驗，並驗出1件不合格。

中秋節即將來臨，團聚時少不了烤肉、月餅、柚子各種美食，營養師陳麗如打破民眾對破解油脂及膽固醇迷思，指出海鮮類膽固醇比雖肉類高1至2倍，但是所含的飽和脂肪卻很低，經計算得出的升膽固醇指數相對較低。呼籲民眾本身若無尿酸或高膽固醇等疾病，選擇海鮮當烤肉料理，遠比五花肉要好的多。

陳麗如說，在烤肉食材挑選時，可選擇較少含肥肉的食物，因為牛、豬等動物性奶油都會讓膽固醇升高，建議烤肉時避免將油脂滴在木炭上，因為這樣冒出的煙致癌性高；而在挑選月餅類糕點時，100克的（綠豆椪）升膽固醇指數才7.24，但同大小的蛋黃酥升膽固醇指數卻高達40.98，強調其中選用的油是關鍵，若是製作蛋黃酥以芥花油或橄欖油取代豬油來製作，則升膽固醇指數就會降低，並透露1顆蛋黃酥大約等於1碗白飯的熱量，如食用蛋黃酥，當日應減少澱粉及油脂攝取，以免熱量超標。

陳麗如提醒心血管疾病患者，同時食用柚子與部分藥物將影響藥效，在吃柚子或葡萄柚同時，要特別注意服用的藥物是否有禁忌食物。

此外，台東縣衛生局在8月針對糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店等業者進行不定期抽驗，結果公布1件萵苣屬農藥殘留不合格，將其移送來源縣市，其餘檢驗結果均與規定相符。也特別呼籲消費者在購買中秋應景食品時，應注意是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。

(中時 )