桃園市議員王浩宇罷免案，第二階段連署目前連署進度達成多少了？罷免總部表示目前達64%，累積份數突破2萬474份，但距離截止時間僅剩18天，離二階目標3.2萬份，還有約1.2萬份的差距，也讓罷免總部心急如焚，擔心罷免會失敗，近日也懇請連署志工多多幫忙蒐集連署書，盼能通過第二階段。

王浩宇過去因常對時事議題，公開發表爭議性言論，而被部分民眾看部下去發起罷免，從第一階段提案通過後，第二階段自8月15日開始，至今已過去40多天，卻仍缺36%的連署書。

「罷免王浩宇」粉專今在臉書貼文指出，近日經過多位藍綠議員私下協助收件和連署，及各連署站志工假日掃街的不懈努力，有增加不少連署數量，總部貼文也指出，王浩宇議員常常批評前高雄市長韓國瑜，但他在網路上的名聲，並沒有比較好，甚至將罷面行動抹成韓粉所為，罷免總部也喊冤「罷王」難度遠比「罷韓」困難許多。

「罷免王浩宇」總部執行長邱仁德里長今天也在臉書發文稱，希望能在25日前完成。他代表總部「感謝這些民意代表，不畏各方壓力，為中壢做對的事」。

對於罷免突破2萬份，據《聯合》報導，王浩宇表示，「二階相較一階連署慢許多，但自己該做的服務，還是會繼續努力」。

(中時新聞網)