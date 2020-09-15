周一（14日）晚新冠疫苗再傳佳音，加上華爾街傳出一系列收購消息，推升當日美股指數開高走高，終場收場327.69點。美股連續兩個交易日收高，帶動台股今天開盤後不久一路走高，終場收漲57.83點。蘋果公司因今天將舉行新機發表會，今晨股價收漲3%。

可惜台股蘋概三王漲跌互見，未能同步走高，終場台積電收漲0.91%，大立光收平盤，鴻海則收跌0.38%，其餘蘋概股漲多跌少。今日起華為禁令生效，但昨天美系外資出具最新的報告表示，華為封殺令對台灣半導體產業的衝擊有限，仍看好台積電、聯發科等相關個股，並重申評等「買進」。

利多消息推升台積電及聯發科股價，並帶動IC相關族群股價走揚，包括笙泉、鑫創、笙科、太欣、松瀚、旺玖皆亮燈漲停。周一走強的光學股族群，今天持續走強，雖然光學龍頭股大立光收平盤，但包括永崴投控及久禾光漲幅皆逾5%，其餘相關族群則漲多跌少。台股今天攻上12800點整數關卡，短期均線呈多頭排列，可惜量能仍略嫌不足。

不過今早台北外匯經紀公司報台幣匯率，最高來到29.2元開盤，升值2.76角，顯示國際熱錢仍持續湧進國內，資金行情可期；加上台灣8月出口年增率成長8.3%，金額創單月新高，反映出台灣總體經濟表現尚屬穩定，有利台股多頭行情。

目前國際情勢多變，美中緊張關係持續升溫，疫情發展仍未能有效控制，且台股位階也來到相對高點，風險可謂不小，短期操作上難度增加不少，建議投資人宜小心謹慎勿躁進。明天9月台指期結算，剛好是農曆7月關鬼門，小心震盪加大，逢低買進不追高，大盤指數看漲，個股表現。三大法人現貨買超56.08億，外資現貨買超59.02億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)