台東縣政府文化處日前在民權里日式宿舍舉辦「經典老建築再現工作營」，透過學員施作傳統日式壁體及發表學習成果，更讓民眾認識老建築凝聚的在地生活樣貌與文化價值。

活動由各組學員分享養土、剖竹，以田土、稻草、粗糠組成壁體過程中，所學習到的技藝、知識與經驗，同時展示施作傳統日式壁體的成果，並邀請匠師進行講評。

老屋再生願景工作坊的成果發表中，除了對於「台東縣內老建築活化再生」有新的想像，也可以去思考台灣如何對老建築的修復、保存與使用，在思考硬體空間之外，更應該重視老建築凝聚的在地生活樣貌與文化價值。

文化處處長鍾青柏表示，透過這次老屋再生願景工作坊的成果發表會，學員在分組的腦力激盪過程中，不但跳脫既往的窠臼，也賦予老屋新的想像與生命。除此之外，更能讓民眾一起重新發現台東的歷史、再現歷史記憶，透過軟體帶動硬體的規畫，將文化價值與當代重新連結。

此外，老建築保存再生補助計畫為補助具有歷史、文化、藝術，有保存再生價值等潛力，且為1971年以前興建完成之建物，並依原有風貌、構造、類似材料、工法等進行修復，恢復原有文化歷史脈絡之建物本體，補助金額以50％為上限。

(中時 )