花蓮縣長徐榛蔚期許吳勁毅能承載文化推廣重責大任，帶領文化局團隊發揮長才，將花蓮文化產業發揚光大。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局今舉行新任局長宣誓暨交接典禮，由堪稱「斜槓」博士的吳勁毅接棒；針對各界相當關心的新建文化局圖書館，吳勁毅強調，將會結合文化局團隊，打造「我花蓮我驕傲」藝文環境。

吳勁毅是桃園中壢客家子弟，台灣大學園藝系畢業後，到東華大學攻讀自然資源管理研究所，因修習族群關係課程，至光復鄉太巴塱部落進行田野調查，因此與花蓮結緣。目前為台灣城鄉發展學會秘書長、農委會國土計畫研究學者、花蓮縣政府環境景觀總顧問等，並在太巴塱部落經營法式餐廳，堪稱「斜槓」博士。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，文化推廣實屬艱辛，面臨許多的阻礙及挑戰，感謝江躍辰今年在花蓮推動許多藝文活動，讓花蓮文化產業更加深耕且多元，並期許吳勁毅能承載文化推廣重責大任，帶領文化局團隊發揮長才，將花蓮文化產業發揚光大。

吳勁毅分享社區營造經驗時強調，人與人的連結主要是要透過地方文化，且文化力量能調適社會重大改變、維繫族群、穩定人心。他感謝歷任局長結合不同領域藝文前輩，活化花蓮許多文化資產，《太平洋左岸藝術季》讓「收費看表演、支持藝文」成為民眾日常，替花蓮文化新格局向下扎根。

針對「花蓮縣立圖書館新建計畫」，吳勁毅表示，教育部核定計畫書是以文化局園區為基地，規劃朝向原址重建，因此文化局將與建設處緊密合作，會在年底規劃統包委託廠商負責，依圖書館需求規格興建，而館內預計提供新功能與服務，盼透過花蓮各界共同參與完成，以最快速度啟用，讓圖書館的營運不中斷。

(中時 )