把國際電影送進偏鄉！AnimEDU台灣國際暨青少年影展，今年針對偏鄉策畫別開生面的「偏愛影像線上播映會」，邀請國內外導演授權超過20部影片，將提供嘉義、台南、高雄、屏東等偏鄉學校及50所小校播映，透過一場場文化實踐，平衡城鄉文化落差。9月20日11點將於台江文化中心辦理線上播映會申請說明會暨記者會，當天也將對外公告本次授權影片及邀請相關導演人員與會。

AnimEDU台灣國際暨青少年影展由一群對影像、藝文及美術教育有興趣的產官學單位協力舉辦，希望透過影展建立具有全球觀的國際藝文平台，其中，AnimEDU台灣影展競賽是短片創作為主的影像競賽，採2年舉辦1次，徵集世界各地具藝術性、原創性及當代性的優良短片，去年活動邀藝人代言，還邀請多國作品參與應展，回響熱烈。

儘管影展採取2年1屆，今年原本並未規畫相關活動，不過，因應全球蒙受新冠肺炎疫情，用文化送愛別具意義，影展委員有感於城市看電影很方便，但偏鄉卻根本沒有電影院，遑論接觸好的電影作品，而且，現在學生都在網路接觸各類影片，水平參差不齊，因此，希望能把國際優質電影送進偏鄉，並將活動定調為「偏愛影展」，亦即到偏鄉送愛。

AnimEDU台灣影展主席汪純煌指出，目前已徵集德國《我要上太空》等20多部國內外得獎、入圍優質電影作品，但仍歡迎各界持續捐贈影片，支持這項線上播映計畫，影片授權時間從10月1日至12月31日，目的是透過開放授權，讓偏鄉學校不受空間場域及時間限制，欣賞有內涵的電影，啟發學生不一樣的人文、藝術思維。

(中時 )