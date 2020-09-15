萬芳出道30週年，近來推出新專輯《給你們DearAll》，並宣佈將與八三夭、婁峻碩、邱鋒澤、莫宰羊等9組歌手，在27日於臺南將軍吼音樂節輪番嗨唱，萬芳表示享受在公開場合唱歌，「喜歡看到台下各個不同年齡的觀眾，大大小小、老老少少都能一起來聽歌，我覺得台下畫面對我來說是一種幸福。」

很疼愛粉絲的萬芳，預告會依據台下觀眾的年齡層，做一些歌曲的調整，盼滿足所有樂迷，搶先預告歌單：「希望可以收集到屬於這次演出最獨一無二的〈新不了情〉大合唱。」她私下喜歡大自然，時常往山上走，這次則是靠近海邊獻唱，「台灣四面環海，海對我來說是很靠近的，尤其在海邊聽著海的聲音，看著海的壯闊，常常給我很多靈感與反思，這是大自然給予我們的禮物。」

她難得在府城演出，還提到覺得台南人幸福指數很高，「因為美食與文化是生活隨手可得的日常，台南人的在地黏著性也很強，有著特殊的氣質。」

八三夭將在台南嗨唱。（臺南市觀光旅遊局提供）

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