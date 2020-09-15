台南警一分局東寧派出所員警吳吉城（右）、楊元林（左），即時攔截女子匯款，避免詐騙悲劇。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市警一分局東寧派出所員警吳吉城、楊元林14日下午接獲轄內某金融機構通報，稱有位女子疑似遭詐騙要匯款，所幸行員熱心關懷提問，立即通報警方前來釐清，才能即時攔阻，避免女子的17萬元落入詐騙集團手中。

據銀行櫃台服務專員表示，陳姓女子神情緊張走到櫃檯，急著要辦理匯款業務，行員關懷提問後，陳女自稱，近日在手機line中接到男子推銷高報酬投資股票理財，指稱某某製藥公司，即將要上市並掛牌新台幣80元，其近日內將截止買賣，如要買該公司股票，可依其指示匯款至指定帳戶，

陳女自覺是高額報酬率，機不可失，就急忙至東區長榮路一家金融機構，欲臨櫃匯款新台幣17萬6000元。行員聽聞後，當下認為是詐騙集團常用的高報酬投資理財詐騙伎倆，因此刻意拖延匯款時間，同時通知警方到場協助。

經員警細心查證，也證實有該家公司登記在案，但該公司人員表示，一般買賣股票程序，會先匯入法人金融機構代辦而非私人帳戶，匯入私人帳戶應是詐騙，而陳女經員警轉述後，才驚覺自己恐遭詐騙，停止匯款手續，保住辛苦積蓄。

第一分局呼籲，民眾若接收到可疑電話、網路簡訊要求匯款時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則或撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，切勿聽從歹徒話術或指令，前往銀行或ATM進行提、匯款，避免財產損失。

(中時 )