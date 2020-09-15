頂新和德文教基金會日前宣布捐贈50輛交通車給11縣市棒球隊或單位，其中味全龍主場所在地之一的台北市共6校獲贈，今（15）日由老牌少棒隊福林國小代表受贈。球評「耿胖」耿伯軒及味全龍隊球員林桀晨兩名校友共襄盛舉，曾因受傷差點放棄棒球夢的林桀晨說：「棒球沒有放棄我，現在終於又回到球場。」並勉勵小學弟勇敢逐夢。

頂新和德文教基金會贈送棒球交通車，台北市內共有福林國小等6校受贈，今舉行贈車儀式。（鄭任南攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期支持棒球產業發展，除推動「接棒未來」棒球公益計畫，有感於基層棒球資源缺乏，今年又進一步挹注資源，捐贈50輛八人座交通車，提升球員們的交通安全。

天母棒球場是味全龍隊明年的主場之一，基金會和球團深耕在地，捐贈計畫也將北市福林國小、社子國小、重慶國中、陽明高中、強恕高中及士林高商納入，今天由福林代表受贈。

福林昨日才交車，今天就搭乘「接棒未來」棒球交通車參加少棒賽事，並於賽後搭乘至記者會現場。福林國小校長李嗣蕙特別感謝基金會，並表示學校資源有限，有了交通車對棒球隊幫助很大，期許民間企業能多關注基層棒球發展。

福林少棒隊是老牌球隊，成立逾35年，曾獲國內大小賽事冠軍，也曾有球員客串參與傳記電影《紅葉小巨人》演出。棒球球評兼教練、退休職棒球員耿伯軒是福林國小校友，今天回到母校共襄盛舉。耿伯軒認為，新交通車對小球員的安全更添保障，讓球隊移動訓練更加彈性。

龍隊選手林桀晨、李宇翔也到場參與捐贈儀式，結束後留下指導福林國小球員們打擊和傳球技巧。林桀晨是福林國小校友，他說，很高興能以職業選手的身份再次回到母校，並指導學弟們棒球技巧。

他回憶，以前因緣際會到日本留學，雖來不及參與接棒未來追夢工程計畫，但在日本的期間，除了學習棒球也磨練了自己的日語技能，並因此接觸到許多知名球星，包括去年來台的川崎宗哲，現在林桀晨踏上職棒球場追逐夢想，也希望能把他的經驗分享給學弟們，鼓勵追逐棒球夢的同時，也要鍛鍊語言技能。

(中時 )