身為六都唯一女性首長，台中市長盧秀燕上任後除致力發展各項「酷運動」，更由運動局主辦「2020台中女力女麗Women’s Day」，活動將於10月24、25日在台中市府前廣場舉辦，由國泰金控攜手奧沃市場趨勢顧問、World Gym聯合舉辦免費講座與女性運動課程，還有青奧指定項目5人制棒球、3對3籃球與闖關挑戰賽、一對一花式扯鈴表演等，內容多元，歡迎踴躍響應。

台中市副秘書長賴淑惠今日出席活動宣告記者會時表示，台中是一座充滿活力又年輕的酷城市，市府致力提供市民更多更好又舒適的運動環境，並舉辦適合全民的優質活動，希望藉由為女性朋友舉辦體育活動，提升女性運動意願，照顧女性健康。

運動局強調，女性運動市場趨勢近年受到重視，市府為鼓勵女性運動，特別規劃女性族群系列運動，除由國泰金控攜手奧沃市場趨勢顧問、World Gym聯合舉辦「我懂你/妳-兩性理想生活大解析」免費講座與女性運動課程外，還有2020年青奧指定項目5人制棒球、3對3籃球與闖關挑戰賽等時下年輕人喜愛的項目，同時邀請原創台灣揚名國際的Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演，以及科正國際健康事業設置Afascan運動機能評估系統等，在運動之餘，還有外型可愛的胖卡美食車市集，要讓民眾感受台中幸福的運動生活。

此外，10月24日當天有安排「健康美力帶與燃脂有氧訓練課程」內容，開放18至65 歲女性參加，即日起至10月20日可上網( https://bao-ming.com/eb/content/4565 )報名，報名費400元，限額500名，額滿為止，將獲得彈力帶、文青袋、Reebok聯名T好禮。更多活動詳情上台中酷運動粉絲專頁(https://pse.is/rurnq )查詢。

今日現場邀請眾多台灣優秀女性運動員代表現身力挺，包含2017台北世大運舉重金牌國手郭婞淳、榮獲首座世界拳擊錦標賽冠軍得主林郁婷、亞運自由車金牌選手蕭美玉、全國運田徑十連霸主林家瑩、國泰女籃當家後衛林育庭與王牌中鋒鄭伊秀、台中藍鯨女足三連霸金牌教練呂桂花、全中運跆拳道金牌美少女林唯均、亞運輕艇銀牌好手陳瑋涵、台北世大運韻律體操銀牌國手楊千玫、榮獲HVL三連霸東山高中女子排球隊等多位女力。宣告記者會在台灣大道市政大樓登場，立委楊瓊瓔、運動局長李昱叡、秘書處長顏迺倫，中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽榮譽理事長、World Gym世界健身房總裁柯約翰John 、國泰世華銀行郭真真協理均到場共襄盛舉。

(中時 )