台北孔廟釋奠典禮28日登場，除了有參禮證的民眾可兌換「學而時習之刺繡小書包」，活動當天上午6時起，另在現場發放100份。（張立勳攝）

台北孔廟釋奠典禮28日登場，活動當天現場發放100份「學而時習之刺繡小書包」，27日大龍街將封街舉辦儒風藝起行園遊會，民眾闖關成功可獲造型大蔥筆袋。（張立勳攝）

至聖先師孔子誕辰2570周年釋奠典禮將在28日登場，16日上午9時起在台北市孔廟發放「釋奠習儀」和「釋奠典禮」參禮證，因應新冠肺炎影響，今年採取事先取票實名制登記，不開放現場領取參禮證，釋奠典禮當天憑證可兌換「學而時習之刺繡小書包」，28日上午6時起另在孔廟發送100份。

每年在釋奠典禮擔重任的大龍國小佾舞隊已傳承至90代佾生，小佾生利用暑假及晨間，練習96個三獻舞動作，將在釋奠典禮丹墀上翩然起舞。

孔廟管委會表示，今年首度舉辦「祭孔禮樂改進50周年回顧展」，現今台北孔廟釋奠典禮中所進行的儀節、樂舞、服儀和禮器，皆承繼1968年至1970年間，由專家、學者組成的祭孔禮樂工作委員會研議成果，將自9月18日展出至下月25日。

管委會指出，釋奠典禮28日上午6時在台北孔廟登場，參禮證分為27日釋奠習儀及28日釋奠典禮各150張，明早9時起在孔廟發放，每人各限領2張，由於疫情影響，今年不開放現場領證，有領到釋奠典禮的民眾可兌換小書包，沒拿到觀禮證也能在當天6時到場領取小書包，限量100份。

此外，孔廟規畫27日上午10時30分至下午4時，在大龍街封街舉辦園遊會，闖關成功可拿到造型大蔥筆袋，還有藝人晨悠melFlow及VOX玩聲樂團表演。

(中時 )