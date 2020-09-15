勤達公司網路退貨資訊和流程。（金門縣衛生局提供）

新北市「勤達醫療器材股份有限公司」以大陸製口罩混充馬來西亞製造口罩進口台灣，金門縣衛生局今（15）日表示，並未流入轄內藥局、藥粧店和賣場，鄉親可以放心。

縣衛生局指出，繼日前「口罩國家隊」爆發加利、豪品公司黑心口罩事件後，衛生福利部又查獲新北市「勤達醫療器材股份有限公司」進口大陸製口罩，偽標繁體字及英文，假冒馬來西亞製造，再混充進口至台灣，並在市面上各實體通路販售。新北市政府衛生局今天表示，勤達公司原許可證的口罩製造廠為馬來西亞，後改由中國生產，但未取得許可證就輸入，涉違反藥事法，已要求勤達全面下架回收。

金門縣衛生局今天也調查轄內非實名制市售盒裝口罩的藥局及領有販賣業藥商執照的藥粧店、賣場，並未發現勤達公司口罩流入金門，未來將會嚴格把關，持續加強稽查口罩產品流向。

縣衛生局並說明，勤達公司官網公告退貨訊息，接受7月到9月期間訂單退貨，勤達口罩與好得意口罩（批號：20200106號）且無鋼印的藍色與粉色口罩，可接受網路線上申請退貨。民眾若是在藥局或其他實體通路購買，須回原購買地方辦理退貨，若有疑問可上勤達醫療器材股份有限公司官網查詢。

(中時 )